Старые фото Краматорска: каким был город в ХХ веке

XX век стал для Краматорска периодом бурного развития. Из небольшого поселка у железнодорожной станции Краматорск превратился в мощный промышленный центр. В 1926 году Краматорск получил статус поселка городского типа, а уже в 1932 году – статус города. Благодаря развитию промышленности население стремительно росло.

Видео дня

Железная дорога обеспечила удобное сообщение с другими регионами, что привлекло инвесторов и предпринимателей. В сети обнародовали архивные фото Краматорска столетней давности.

Официальное открытие движения поездов Курско-Харьковско-Азовской железной дороги состоялось 23 декабря 1869 года.

Еще одной важной вехой в развитии города стал 1878 год, когда официально запустили движение поездов от Дебальцево до станции Краматорской. В этот период случилась эпидемия сыпного тифа и оспы, после чего администрация Донецкой железной дороги решила открыть на станции Краматорская больницу.

В последующие годы поселение и железная дорога активно перестраивалась, увеличивалась и станция. Постепенно начали открывать промышленные предприятия.

Первым предприятием на территории современного Краматорска был завод по производству алебастра Эдгара Адельмана. В качестве сырья использовали гипс – его добывали возле села Красногорка.

Одним из важнейших этапов развития города стал приезд швейцарского инженера и предпринимателя Конрада Гампера. Именно он основал в 1896 году механический завод, ставший впоследствии одним из крупнейших промышленных предприятий империи.

Именно вокруг завода Гампера начал развиваться Краматорск. Были построены жилые дома для рабочих, административные строения, магазины и другие объекты социальной инфраструктуры.

Начало XX века ознаменовалось строительством Новокраматорского машиностроительного завода, ставшего основой экономики города и определившее его дальнейшее развитие.

В 1898 году была заложена доменная печь – это положило начало развитию металлургии в Краматорске.

За короткое время небольшой поселок превратился в промышленный центр с развитой инфраструктурой. Был заложен сад Бернацкого – место отдыха работников завода.

Для рабочих были построены многоэтажные жилые дома, что было нетипичным для того времени. В строительстве заводов принимали участие специалисты из разных стран Европы, что придало городу международную популярность.

Ранее OBOZ.UA публиковал исторические фото Харькова во времена, когда город был столицей Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.