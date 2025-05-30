Какой была ратуша во Львове: архивные фото: архивные фото

Государственный архив Львовской области обнародовал редкие изображения исторической архитектуры Львова. Среди иллюстраций – здания, которые не сохранились или претерпели существенные изменения. Особое внимание привлекает ратуша – символ городского самоуправления.

Видео дня

Сегодняшний вид львовской ратуши – результат столетий изменений, потерь и восстановления. Она не только архитектурная доминанта площади Рынок, но и живая память о городской истории.

Первое упоминание и ранние перестройки

Первые письменные упоминания о львовской ратуше датируются 1381 годом. С тех пор здание неоднократно перестраивалось, отражая как архитектурные вкусы эпох, так и изменения в административном устройстве города.

В 1617-1619 годах состоялась масштабная реконструкция: по инициативе Мартина Кампиана и по проекту вроцлавского архитектора А. Бемера была возведена восьмигранная башня с часами на четыре стороны. Балкон башни поддерживали двадцать консолей, из которых восемь имели форму львов – символов власти, которые держали гербы семей городского совета.

Часть этих львов сохранилась по сей день: в частности, возле искусственной пещеры на Высоком Замке и у колодца на улице Коперника, вблизи костела Святого Лазаря. Высота башни достигала 58 метров и она завершалась куполом.

Обвал и новое строительство

14 июля 1826 года ратушевая башня потерпела катастрофу – ее основа растрескалась и около 18:30 обвалилась, расколовшись пополам. Несмотря на то, что большинству людей удалось покинуть здание, трагедии избежать не удалось – были жертвы.

Уже 21 октября 1827 года был торжественно заложен краеугольный камень новой ратуши. Над проектом работали архитекторы Йозеф Маркль и Франц Трешер. Новое сооружение возвели на месте старой и прилегающих средневековых камениц.

Новая башня достигала 65 метров и снова завершалась куполом авторства Вильгельма Шмидта. В обширном здании находилось девять залов и 156 помещений, где размещались городские учреждения: магистрат, школы, архив, сберегательная касса.

Во время обстрела Львова в ноябре 1848 года, когда австрийские войска подавляли революционное восстание, ратуша получила очередной удар: башня загорелась, ее купол провалился, а пожар уничтожил крыши и часть верхних этажей. Вместе со зданием сгорела и значительная часть городского архива, включая канцелярию бургомистра, старинные печати и привилегии.

Восстановление и современный вид

Восстановление ратуши продолжалось до ноября 1849 года, а башню завершили весной 1851-го.

Реставрацию осуществляли под руководством архитектора Иоганна Зальцмана. На этот раз вместо купола появилось зубчатое завершение, которое придает сооружению узнаваемый вид и сейчас.

Также OBOZ.UA рассказывал историю одного из старейших городов Украины - Переяслава.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.