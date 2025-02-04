Каким был старый Ужгород: редкие фото

Ужгород является самым маленьким областным центром Украины, но имеет давнюю историю. Город был основан еще в IX веке. В течение определенного времени он находился под контролем Венгрии, а затем – Австро-Венгрии. Укрепленный город был крепостью для рода Другетов. В XIX веке Ужгород развивался как важный промышленный и культурный центр Закарпатья.

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В 1919 Ужгород стал столицей Подкарпатской Руси в составе Чехословакии, а после первого Венского арбитража 1938 вошел в состав Хортистской Венгрии. В 1945 году город стал частью УССР, а с 1991 года является частью независимой Украины. В сети обнародовали уникальные архивные фото Ужгорода, датируемые 20-ми годами XX века.

В XIX веке Ужгород, как и все Закарпатье, находился во власти Австрийской империи (с 1867 года – Австро-Венгрии). Этот период характеризовался развитием города как торгового и культурного центра – появились первые промышленные предприятия, банки, школы и учреждения.

В 1848-1849 годах во время Венгерской революции Ужгород стал одним из центров национально-освободительного движения закарпатских русинов. В городе действовала интеллигенция, выступавшая за автономию Закарпатья в составе Венгрии и сохранение национальной идентичности.

В начале XX века Ужгород переживал период экономического и культурного подъема. В городе были построены новые здания, расширена инфраструктура, открыт университет и другие учебные заведения.

Первая мировая война нанесла тяжелый удар по городу. Многие жители были мобилизованы в австро-венгерскую армию, в городе было много разрушений.

9 октября 1918 после вече в Ужгороде создан Руську Народну Раду, которая выступала за автономию. Подобная Рада создана 8 ноября на глаза в Старой Любовне (Пряшевщина). Она уже потребовала выхода из состава Венгрии и объединения с Украиной.

2 января 1919 делегаты от Закарпатья Степан Клочурак, Евгений Пуза и Иван Климпуш в Станиславове (Ивано-Франковск) встретились с Евгением Петрушевичем. Делегаты передали решение собрания о воссоединении с Украиной и попросили руководство ЗУНР о военной помощи.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Закарпатье, а вместе с ним и Ужгород вошли в состав Чехословакии. Тогда город стал административным центром Подкарпатской Руси.

12 января 1919 г. полк чехословацких легионеров занял правобережье города, левобережная же осталась под властью Венгрии. А 10 сентября 1919 г. Закарпатье официально вошло в состав Чехословацкой республики.

В 1939 году, когда Чехословакию оккупировала нацистская Германия, в Ужгород вошли венгерские войска.

Уникальные фото старого города обнаружила пожилая женщина в Невицком под Ужгородом. Сканированные фотографии из утраченного альбома были обнародованы в сообществе Facebook.

По словам владелицы архивного альбома, фотографии были сделаны, вероятно, ее семьей еще в 20-х годах ХХ века.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну подборку исторических фотографий Ужгорода.

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