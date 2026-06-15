Каким был разрушенный Тернополь в 1944 году: уникальные фото

Сегодня Тернополь — уютный и благоустроенный город, однако его история напоминает: даже самые страшные разрушения не являются окончательными. Живым доказательством этого стала судьба города после Второй мировой войны.

Видео дня

На уникальных фотографиях 1944 года, опубликованных Facebook-сообществом "Путешествие по старой границе", можно увидеть поистине ужасающую картину. Кварталы уничтожены почти до фундамента, от зданий остались только стены, а на улицах почти нет людей. Казалось, жизнь здесь остановилась.

После ожесточенных боев и освобождения в апреле 1944 года Тернополь оказался среди наиболее разрушенных городов региона. По разным оценкам, было уничтожено до 80–90 % застройки. Центральная часть города практически перестала существовать: исторические каменные дома, административные здания и инфраструктура лежали в руинах. Уцелевшие дома были повреждены настолько, что зачастую не подлежали восстановлению. Атмосферу тех адских дней запечатлел фотограф.

Впрочем, то, что казалось безнадежно разрушенным тогда, удалось вновь наполнить жизнью. Процесс восстановления начался вскоре после освобождения. Город фактически пришлось создавать заново. Восстановление проходило в условиях дефицита ресурсов, но с четким планом: новый Тернополь должен был соответствовать тогдашним представлениям о современном советском городе. Именно поэтому вместо утраченной исторической застройки появились широкие проспекты, просторные площади и здания в стиле послевоенного классицизма, а впоследствии и – го более сдержанного функционализма.

Чтобы вернуть к жизни то, что казалось безнадежно разрушенным в ходе боевых действий, потребовалось несколько десятилетий. Однако даже в первые послевоенные годы Тернополь начал довольно быстро возвращаться к жизни. Восстанавливались коммуникации, открывались предприятия, заработал транспорт. Несмотря на потерю значительной части исторического наследия, город смог возродиться и стать полноценным городским центром.

Для этого пришлось пройти немалый путь. Но история Тернополя свидетельствует: то, что когда-то казалось безнадежно разрушенным, со временем вновь наполнилось жизнью. А значит, эту историю можно повторить снова с другими городами Украины.

Ранее OBOZ.UA публиковал фото и гравюры Львова начала ХХ века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.