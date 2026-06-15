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Каким был разрушенный Тернополь в 1944 году: уникальные фото

Юлия Потерянко
История городов Украины
2 минуты
426
Каким был разрушенный Тернополь в 1944 году: уникальные фото
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Сегодня Тернополь — уютный и благоустроенный город, однако его история напоминает: даже самые страшные разрушения не являются окончательными. Живым доказательством этого стала судьба города после Второй мировой войны.

На уникальных фотографиях 1944 года, опубликованных Facebook-сообществом "Путешествие по старой границе", можно увидеть поистине ужасающую картину. Кварталы уничтожены почти до фундамента, от зданий остались только стены, а на улицах почти нет людей. Казалось, жизнь здесь остановилась.

Тернополь в 1944 году.

После ожесточенных боев и освобождения в апреле 1944 года Тернополь оказался среди наиболее разрушенных городов региона. По разным оценкам, было уничтожено до 80–90 % застройки. Центральная часть города практически перестала существовать: исторические каменные дома, административные здания и инфраструктура лежали в руинах. Уцелевшие дома были повреждены настолько, что зачастую не подлежали восстановлению. Атмосферу тех адских дней запечатлел фотограф.

Тернополь в 1944 году.
Тернополь в 1944 году.

Впрочем, то, что казалось безнадежно разрушенным тогда, удалось вновь наполнить жизнью. Процесс восстановления начался вскоре после освобождения. Город фактически пришлось создавать заново. Восстановление проходило в условиях дефицита ресурсов, но с четким планом: новый Тернополь должен был соответствовать тогдашним представлениям о современном советском городе. Именно поэтому вместо утраченной исторической застройки появились широкие проспекты, просторные площади и здания в стиле послевоенного классицизма, а впоследствии и – го более сдержанного функционализма.

Тернополь в 1944 году.
Тернополь в 1944 году.

Чтобы вернуть к жизни то, что казалось безнадежно разрушенным в ходе боевых действий, потребовалось несколько десятилетий. Однако даже в первые послевоенные годы Тернополь начал довольно быстро возвращаться к жизни. Восстанавливались коммуникации, открывались предприятия, заработал транспорт. Несмотря на потерю значительной части исторического наследия, город смог возродиться и стать полноценным городским центром.

Тернополь в 1944 году.

Для этого пришлось пройти немалый путь. Но история Тернополя свидетельствует: то, что когда-то казалось безнадежно разрушенным, со временем вновь наполнилось жизнью. А значит, эту историю можно повторить снова с другими городами Украины.

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