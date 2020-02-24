Желание многих украинцев повысить качество жилья, улучшить комфорт и сэкономить на коммунальных услугах может в скором времени стать реальностью. В стране заработал в полную силу Фонд энергоэффективности.

Какие услуги и кому Фонд может предложить, а также что значит комплексная термомодернизация многоквартирного дома – в интервью OBOZREVATEL с главой Наблюдательного совета Фонда энергоэффективности Анджеем Райкевичем.

– Пан Анджей, давайте поговорим о возможностях программы "Энергодом" Фонда энергоэффективности. Что это за программа? Насколько она уникальна?

Украинцы уже знакомы с государственными и местными программами, которые помогают утеплять и модернизировать дома. Они существуют больше 5 лет, и речь идет о небольших мероприятиях по энергосбережению в многоквартирных зданиях, например, замена окон, установки индивидуально-теплового пункта (ИТП). А с сентября 2019 года заработала новая программа от Фонда энергоэффективности - "Энергодом". Эта программа дает возможность реализовать комплексные проекты по термомодернизации зданий. Программа утверждена Наблюдательным советом Фонда 16 августа 2019 и будет действовать до 31 декабря 2023 года. Благодаря участию в программе "Энергодом" объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД) получат возмещение расходов на энергомодернизацию своего дома, компенсацию понесенных расходов до 60-70% на работы, материалы и оборудование в зависимости от пакета мер по энергоэффективности.

– А какие конкретно предложения есть в программе "Энергодом"? Я так понимаю воспользоваться предложениями могут только объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД)?

Совершенно верно, программа "Энергодом" рассчитана только для ОСМД, поскольку именно ОСМД является тем юридическим лицом, которое реализует право на владение и пользование общим имуществом в доме. Разработано два пакета: “Легкий" и "Комплексный".

В пакет "Легкий" в качестве обязательных элементов входят установка домового счетчика тепла, индивидуального теплового пункта, балансировка системы отопления и другие мероприятия. При выборе этого пакета, ОСББ может рассчитывать на возмещение 40% затрат за проведенные работы, подготовку, материалы, сопровождение. Дополнительные 20% к этой сумме получат первые 300 заявок, поступившие в Фонд.

Пакет "Комплексный" отличается от "Легкого" бОльшим количеством мероприятий и возможностью провести внешнее утепление всего дома. Он включает в себя мероприятия пакета "Легкий", а также дополнительные – например, утепление стен, замену или ремонт окон в местах общего пользования, модернизацию освещения и ряд других. Грантовое финансирование – 50% плюс 20% дополнительно на первые 300 заявок от ОСМД.

– А какой эффект экономии после внедрения первого и второго пакета? Вы можете привести цифры?

Экономия тепловой энергии, пакет А ("Легкий"): для многоквартирного дома площадью 8 000 м2 ориентировочно составит 200 тыс. кВт/ч в год (25 кВт/ч в год на 1 м2). Экономия средств ориентировочно составит 375 756,9 грн / год для одного ОСМД.

Экономия тепловой энергии, пакет Б ("Комплексный"): для многоквартирного дома площадью 8 000 м2 ориентировочно составит 560 тыс. кВт / ч в год (70 кВт/ч в год на 1 м2). Экономия средств ориентировочно составит 1 052 119,5 грн/год для одного ОСМД .

Пакет "Легкий" может дать в среднем 20% экономии энергии на отопление. Если мы говорим о пакете "Комплексный", то экономия энергии на отопление может достигать 60%.

– Какая сумма может быть профинансирована Фондом в пакетах "Легкий" и "Комплексный"?

Фонд не ставит ограничений на стоимость выбранного пакета: главным условием тут будет обязательный взнос со стороны ОСББ и соблюдение норм описания проекта. Если же говорить о средней стоимости каждого пакета, то затраты на первый пакет ориентировочно составят 850 000 грн. "Комплексном" может рассчитывать на сумму на порядок больше – 10 млн грн. Но, поверьте, самое главное – это компенсация Фондом до 70% финансовых средств на все мероприятия.

– А какие сроки окупаемости?

Окупаемость пакета "Легкий" – это немного больше 9 месяцев, с учетом грантов Фонда, а пакет "Комплексный" – 2, 5 года.

– Фонд начал работать 3 сентября прошлого года. Сколько уже пришло заявок?

У нас уже 31 заявка. Из них 26 – пакет "Комплексный", и пять – "Легкий", а 12 ОСМД уже получили транш. География – вся Украина. В лидерах – Одесса (пять заявок). Процесс идет очень успешно, заявки мы получаем в ежедневном режиме. Считаем, режим тестирования и запуск Фонда прошел очень успешно!

– Скажите, а какие у вас планы, сколько вы хотите охватить ОСМД?

Наша цель за пять лет – 16 500 ОСМД в Украине!

– Это много?

Всего в Украине около 180 000 многоквартирных домов – то программа охватит почти 10% из них. Также мы имеем возможность продлить финансирование и продолжить модернизацию многоэтажек и в дальнейшем.

– Энергоэффективность обозначена одним из приоритетов работы правительства. Как Фонд б удет реализовывать планы?

Сейчас создана совместная рабочая группа, в которую входят представители Фонда, министерств, Кабмина и доноров. Они разрабатывают модель работы, которая должна максимально ускорить весь процесс реализации энергоэффективных мероприятий, подачи заявок от ОСМД и непосредственно помочь в реализации всего проекта. Нам нужно развивать новые инициативы, совершенствовать методологию и упрощать процедуры.

– А какие изменения в Программе помогут в ускорении процесса ? У вас есть конкретные предложения?

Да, основные – это сокращение перечня документов, которые подают ОСМД вместе с заявкой и возможность подать заявку на верификацию строительных работа на основании актов выполненных работ до того, как ОСББ расплатится с подрядчиком.

Кроме того, со стороны ФОнда сняты временные ограничения на срок действия энергетического сертификата здания (единственное условие - Сертификат должен отражать существующее положение здания). Также ряд других, которые упрощают процедуры и процессы участия в программе “Энергодом”.

– А что еще нужно для того, чтобы количество заявок увеличилось?

В одном из последних исследований определено: 70% ОСМД ничего не слышало ни об одной - местной или национальной - программе поддержки энергоэффективных мероприятий. С одной стороны, нас радует, что 30% все таки нас знают, но нужно предпринять усилие, чтобы и остальные 70% о нас тоже знали. Мы бы хотели, чтобы СМИ максимально поддерживали Фонд в вопросах информационного продвижения программы “Энергодом”, чтобы как можно больше ОСМД могли воспользоваться ее возможностями.

– Вы много лет работали над программой энергоэффективности в Польше. Сколько вы утеплили домов в Польше?

За 20 лет работы Фонда в Польше - порядка 40 000 многоквартирных домов (25 000 ОСМД и 15 000 зданий в кооперативах). Поверьте, это очень много. У нас 12 % жилищного фонда построено до 1985 года. Это похожие на ваши энергозатратные типовые дома…

– Но в Польше качественней строили жилье, чем в Советском Союзе…

Поверьте, это заблуждение. Те же "чешки", "сталинки", "хрущевки". Да, в больших городах нам удалось в основном решить проблему , но в маленьких населенных пунктах не все так хорошо. В Польше, кстати, нужно взять еще и кредит, иначе никакой компенсации от государства не будет. В нашей стране минимальный уровень энергосбережения после реализации проекта должен быть не меньше 25%.

– Можете рассказать об итогах деятельности польского фонда энергоэффективности?

Смотрите, в Польше за 20 лет на грантовое финансирование программы выделено 530 миллионов евро, а общий уровень инвестиций в термомодернизацию жилищного фонда достиг 3,2 миллиарда евро. Итого, 1 евро грантовой компенсации принесло 6 евро инвестиций, а грантовая помощь вернулась в бюджет в качестве налогов. У нас только 3% ОСМД могло реализовать программу без грантов. Средний уровень энергосбережения – 33%, минимальный я уже сказал – 25%, а максимальный – 50-60% ( если были включены мероприятия с уменьшением потребления электричества и максимальным использованием альтернативной энергетики).

– А вы верите в успех украинского фонда?

Конечно, у вас есть уникальный шанс, чтобы Фонд заработал лучше и эффективней, чем в Польше. В Польше 5 лет заняла только подготовка к созданию Фонда и еще 5 лет “раскачка”, чтобы мы в год принимали до 3 000 заявок. А вы можете ознакомиться с нашим опытом и уже знаете, каких ошибок нужно избежать.

– И каких, например?

Ну, на первом этапе мы предложили слишком нереальные технико-экономические условия для ОСМД: гранты они получали только после окончания всех мероприятий, а выплата кредита была на основе 10 летней экономии. Деньги в Фонд выделяет польское правительство на ежегодной основе, и вот, представьте, в 2013 году они просто забыли это сделать. Тогда удалось обработать только 1 500 заявок , а на следующий год образовалось настоящая очередь . Так что я не только верю, но и знаю - Украина все сможет и очень качественно реализует этот важный и амбициозный проект.

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