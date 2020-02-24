Бажання багатьох українців підвищити якість житла, поліпшити комфорт і заощадити на комунальних послугах може незабаром стати реальністю. В країні запрацював на повну силу Фонд енергоефективності.

Які послуги й кому Фонд може запропонувати, а також що означає комплексна термомодернізація багатоквартирного будинку – в інтерв'ю OBOZREVATEL із головою Наглядової ради Фонду енергоефективності Анджеєм Райкевичем.

– Пане Анджей, давайте поговоримо про можливості програми "Енергодім" Фонду енергоефективності. Що це за програма? Наскільки вона унікальна?

Українці вже знайомі з державними й місцевими програмами, які допомагають утеплювати й модернізувати будівлі. Вони існують понад п'ять років, і мова про невеликі заходи щодо енергозбереження в багатоквартирних будинках, наприклад, заміна вікон, встановлення індивідуально-теплового пункту (ІТП). А з вересня 2019 року почала свою роботу нова програма від Фонду енергоефективності – "Енергодім", яка дає можливість реалізувати комплексні проєкти з термомодернізації споруд. Вона затверджена Наглядовою радою Фонду 16 серпня 2019 і діятиме до 31 грудня 2023 року. Завдяки участі в програмі "Енергодім" об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримають відшкодування витрат на енергомодернізацію свого будинку, компенсацію зазнаних витрат до 60-70% на роботи, матеріали та обладнання – залежно від пакету заходів із енергоефективності.

– А які конкретно пропозиції є в програмі "Енергодім"? Я так розумію, скористатися пропозиціями можуть тільки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)?

Цілком правильно, програма "Енергодім" розрахована тільки на ОСББ, оскільки саме ОСББ є тією юридичною особою, що реалізує право на володіння та користування спільним майном у будинку. Розроблено два пакети: "Легкий" і "Комплексний".

У пакет "Легкий" як обов'язкові елементи входять встановлення будинкового лічильника тепла, індивідуального теплового пункту, балансування системи опалення та інші заходи. В разі вибору цього плану ОСББ може очікувати відшкодування 40% витрат за проведені роботи, підготовку, матеріали, супровід. Додаткові 20% до цієї суми отримають перші 300 заявок, що надійшли до Фонду.

"Комплексний" відрізняється від "Легкого" більшою кількістю заходів та можливістю провести зовнішнє утеплення всієї споруди. Він охоплює пункти пакету "Легкий", а також додає, наприклад, утеплення стін, заміну або ремонт вікон у місцях загального користування, модернізацію освітлення та низку інших. Грантове фінансування – 50%, плюс ще 20% на перші 300 заявок від ОСББ.

– А який ефект економії після впровадження першого і другого пакетів? Ви можете навести цифри?

Економія теплової енергії, пакет А ("Легкий"): для багатоквартирного будинку площею 8 000 м2 орієнтовно складе 200 тис. кВт/год на рік (25 кВт/год на рік на 1 м2). Економія коштів – приблизно 375 756,9 грн/рік для одного ОСББ.

Економія теплової енергії, пакет Б ("Комплексний"): для багатоквартирного будинку площею 8 000 м2 орієнтовно складе 560 тис. кВт/год на рік (70 кВт/год на рік на 1 м2). Економія коштів – приблизно 1 052 119,5 грн/рік для одного ОСББ.

Пакет "Легкий" може дати в середньому 20% економії енергії на опалення. Якщо ми говоримо про пакет "Комплексний", то цей показник може досягати 60%.

– Яка сума може бути профінансована Фондом в пакетах "Легкий" і "Комплексний"?

Фонд не ставить обмежень на вартість обраного пакету: головною умовою тут буде обов'язковий внесок з боку ОСББ та дотримання норм опису проєкту. Якщо ж говорити про середню вартість кожного плану, то витрати на перший орієнтовно складуть 850 000 грн. "Комплексний" може розраховувати на суму в рази більшу – 10 млн грн. Але, повірте, найголовніше – це компенсація Фондом до 70% фінансових коштів на всі заходи.

– А які терміни окупності?

Окупність пакету "Легкий" – це трохи більше, ніж 9 місяців, з огляду на гранти Фонду, а "Комплексного" – 2,5 року.

– Фонд почав працювати 3 вересня минулого року. Скільки вже надійшло заявок?

У нас уже 31 заявка. З них 26 – пакет "Комплексний", і п'ять – "Легкий", а 12 ОСББ вже отримали транш. Географія – вся Україна. У лідерах – Одеса (п'ять заявок). Процес триває успішно, заявки ми отримуємо в щоденному режимі. Вважаємо, режим тестування і запуск Фонду минув дуже успішно!

– Скажіть, а які у вас плани, скільки ви хочете охопити ОСББ?

Наша мета за п'ять років – 16 500 ОСББ в Україні!

– Це багато?

Всього в Україні приблизно 180 000 багатоквартирних будинків – в такому разі програма охопить майже 10% з них. Також ми маємо можливість продовжити фінансування й модернізацію багатоповерхівок і надалі.

– Енергоефективність позначена одним із пріоритетів роботи уряду. Як Фонд буде реалізовувати плани?

Зараз створена спільна робоча група, в яку входять представники Фонду, міністерств, Кабміну і донорів. Вони розробляють модель роботи, яка повинна максимально пришвидшити весь процес реалізації енергоефективних заходів, подання заявок від ОСББ та безпосередньо допомогти в реалізації всього проєкту. Нам потрібно розвивати нові ініціативи, удосконалювати методологію та спрощувати процедури.

– А які зміни в Програмі допоможуть у пришвидшенні процесу? У вас є конкретні пропозиції?

Так, основні – це скорочення переліку документів, які подають ОСББ разом із заявкою та можливість подати заявку на верифікацію будівельних робіт на підставі актів виконаних робіт до того, як ОСББ розплатиться з підрядником.

Крім того, з боку Фонду зняті тимчасові обмеження на термін дії енергетичного сертифіката будівлі (єдина умова – він повинен відображати поточний стан споруди). Також низка інших, які спрощують процедури та процеси участі в програмі "Енергодім".

– Що ще потрібно для того, щоб кількість заявок збільшилася?

В одному з останніх досліджень визначено: 70% ОСББ нічого не чуло про жодну – місцеву або національну – програму підтримки енергоефективних заходів. З одного боку, нас тішить, що 30% все таки нас знають, але потрібно зробити зусилля, щоб і інші 70% про нас теж знали. Ми б хотіли, щоб ЗМІ максимально підтримували Фонд у питаннях інформаційного просування програми "Енергодім", щоб якомога більше ОСББ могли скористатися її можливостями.

– Ви багато років працювали над програмою енергоефективності в Польщі. Скільки ви утеплили будинків у Польщі?

За 20 років роботи Фонду в Польщі – майже 40 000 багатоквартирних будинків (25 000 ОСББ та 15 000 будинків в кооперативах). Повірте, це дуже багато. У нас 12% житлового фонду побудовано до 1985 року. Це схоже на ваші енерговитратні типові будинки...

– Але в Польщі якісніше будували житло, ніж у Радянському Союзі ...

Повірте, це помилка. Ті самі "чешки", "сталінки", "хрущовки". Так, у великих містах нам вдалося переважно вирішити проблему, але в маленьких населених пунктах не все так добре. У Польщі, до речі, потрібно взяти ще й кредит, інакше ніякої компенсації від держави не буде. У нашій країні мінімальний рівень енергозбереження після реалізації проєкту повинен становити не менше, ніж 25%.

– Можете розповісти про підсумки діяльності польського фонду енергоефективності?

Дивіться, в Польщі за 20 років на грантове фінансування програми виділено 530 мільйонів євро, а загальний рівень інвестицій у термомодернізацію житлового фонду досяг 3,2 мільярда євро. Загалом, 1 євро грантової компенсації принесло 6 євро інвестицій, а грантова допомога повернулася до бюджету як податки. У нас тільки 3% ОСББ змогли реалізувати програму без грантів. Середній рівень енергозбереження – 33%, мінімальний, я вже сказав, – 25%, а максимальний – 50-60% (якщо було включено заходи зі зменшенням споживання електрики й максимальним використанням альтернативної енергетики).

– А ви вірите в успіх українського фонду?

Звісно, у вас є унікальний шанс, щоб Фонд запрацював краще й ефективніше, ніж у Польщі. У Польщі п'ять років зайняла тільки підготовка до створення Фонду, а ще п'ять років "розгойдування", щоб ми на рік брали до 3 000 заявок. А ви можете ознайомитися з нашим досвідом і вже знаєте, яких помилок потрібно уникнути.

– І яких, наприклад?

Ну, на першому етапі ми запропонували занадто нереальні техніко-економічні умови для ОСББ: гранти вони отримували тільки після закінчення всіх заходів, а виплата кредиту була на основі 10 річної економії. Гроші у Фонд виділяє польський уряд на щорічній основі, і уявіть собі – у 2013 році вони просто забули це зробити. Тоді вдалося опрацювати тільки 1 500 заявок, а наступного року утворилася справжня черга. Тож я не тільки вірю, а й знаю – Україна все зможе і дуже якісно реалізує цей важливий і амбітний проєкт.

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