В Samsung создали аккумулятор, который вдвое эффективнее современных батарей

Инженеры компании Samsung в Южной Корее создали твердотельный аккумулятор, который по эффективности превосходит современные литий-ионные батареи.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Разработчики подчеркивают, что накопитель энергии отлично подойдет для электромобилей.

Иллюстрация samsung.com

Литий-металлический аккумулятор Samsung превосходит современные литий-ионные батареи с жидким электролитом по плотности запасаемой энергии, а существующие твердотельные аккумуляторы – по долговечности. Главным отличием от существующих технологий изготовления твердотельных батарей стала увеличенная долговечность.

Специальный композитный слой из серебра и углерода толщиной 5 микрон позволил исследователям из Samsung уменьшить размер анода и решить проблему возникновения дендритов – иглоподобных кристаллов, которые нарастают на аноде и нарушают работоспособность батареи.

Удельная энергоёмкость батареи Samsung составляет 900 ВТ*ч, а размер одной ячейки на 50% меньше, чем литий-ионная батарея аналогичного объёма. При этом ячейка рассчитана на 1000 циклов зарядки-разрядки, а экспериментальный образец, по заверению производителя, обеспечивает электромобиль энергией для прохождения 800 км без зарядки.

Большие, тяжёлые, дорогие и не очень эффективные литий-ионные батареи остаются одним из главных факторов, сдерживающих распространение электромобилей и необходимой инфраструктуры. Для примера, батарея Tesla Model S на 85 КВт*ч позволяет пройти около 270 километров на одном заряде и весит 480 килограмм, это четверть массы всего автомобиля.

В Samsung считают, что новый тип аккумуляторов позволит улучшить автономность электрических автомобилей, и сделать их популярнее, так как при том же объёме батарейного отсека машина сможет преодолевать большие расстояния на одном заряде.

Информацию о сроках появления твердотельных аккумуляторов на рынке Samsung не раскрывает, но на это может уйти до нескольких лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Tesla создала аккумулятор емкостью 85 кВт*ч для электромобилей Model S и Model X.

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