В Samsung створили акумулятор, який удвічі ефективніший за сучасні батареї

Інженери компанії Samsung в Південній Кореї створили твердотільний акумулятор, який за ефективністю перевершує сучасні літій-іонні батареї.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Розробники підкреслюють, що накопичувач енергії відмінно підійде для електромобілів.

Ілюстрація samsung.com

Літій-металевий акумулятор Samsung перевершує сучасні літій-іонні батареї з рідким електролітом за щільностю енергії, що запасається, а існуючі твердотільні акумулятори – за довговічністю. Головною відмінністю від існуючих технологій виготовлення твердотільних батарей стала їх збільшена довговічність.

Спеціальний композитний шар зі срібла і вуглецю товщиною 5 мікрон дозволив дослідникам з Samsung зменшити розмір анода і вирішити проблему виникнення дендритів – голкоподібних кристалів, які наростають на аноді і порушують працездатність батареї.

Питома енергоємність батареї Samsung становить 900 ВТ*год, а розмір одного осередку на 50% менше, ніж літій-іонна батарея аналогічного обсягу. При цьому осередок розрахований на 1000 циклів зарядки-розрядки, а експериментальний зразок, за запевненням виробника, забезпечує електромобіль енергією для проходження 800 км без зарядки.

Великі, важкі, дорогі і не дуже ефективні літій-іонні батареї залишаються одним з головних факторів, що стримують поширення електромобілів і необхідної інфраструктури. Для прикладу, батарея Tesla Model S на 85 КВт*год дозволяє пройти близько 270 кілометрів на одному заряді і важить 480 кілограм, це чверть маси всього автомобіля.

В Samsung вважають, що новий тип акумуляторів дозволить поліпшити автономність електричних автомобілів, і зробити їх популярнішими, так як при тому ж обсязі батарейного відсіку машина зможе долати великі відстані на одному заряді.

Інформацію про терміни появи твердотільних акумуляторів на ринку Samsung не розкриває, але на це може піти до кількох років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Tesla створила акумулятор ємністю 85 кВт * год для електромобілів Model S і Model X.

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