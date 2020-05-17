Украина прославится на весь мир, если не найдет компромисс с международными инвесторами в зеленую энергетику – Яценюк

Украина прославится на весь мир, если не найдет компромисс с международными инвесторами в зеленую энергетику. Отсутствие разрешения сложившейся ситуации будет иметь негативное влияние на инвестиционный климат страны.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на телеканале Украина, отметив, что кроме иностранных инвесторов могут пострадать и украинские.

"Попали не только инвесторы. Еще 450 млн долларов граждане Украины взяли в банках, вытащили свои деньги, построили зеленую энергетику. А сейчас им говорят: "Вы знаете, мы здесь так посидели подумали, вы же взяли кредиты? Взяли. Так продавайте квартиры, отдавайте теперь эти кредиты". "Как квартиры?" "А это теперь уже ваши риски", – рассказал Яценюк.

Он добавил, что то же самое происходит с иностранными инвесторами, которые вложили в Украину 10 миллиардов долларов.

"Они приняли решение инвестировать в Украину. 10 млрд долларов вложено. Я уже не говорю, что это экология, новые технологии, о том, что в соответствии с соглашением с Европейским Союзом у нас объем зеленой энергетики должен быть сколько? 14% от общего объема выработки. А сегодня у нас только 8%", – уточнил экс-премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство и международные инвесторы обязаны найти компромисс.

"Если этот компромисс не будет найден, то Украина прославится на весь мир следующим образом. Вложили деньги, взяли кредиты, приняли закон, прогарантировали, а потом сказали: мы вам не будем ничего платить, банкротьтесь. Скажите, какой сюда инвестор еще приедет? Ну кто сюда приедет? Кто сюда будет вкладывать деньги?" – резюмировал Яценюк.

Напомним, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка, профильными ассоциациями и инвесторами в зеленую энергетику.

Кроме того, ранее в.о.министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а в течение недели министерство наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для стабильного развития сектора.