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23 октября • обновлено в 18:08
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В Германии электроаэротакси прошло испытания на скорости выше 100 км/ч: видео

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Немецкая компания Lilium отчиталась об успешных испытаниях своего электрического аэротакси-конвертоплана Lilium Jet с функцией вертикального взлета и посадки.

Об этом сообщает The Verge. Создатели отмечают, что во время испытаний аэротакси разогналось до 100 км/ч (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Новости
В сети появилось видео испытаний первого летающего такси проекта Vahana компании Airbus.

Во время испытаний конвертоплан (т.е. самолет с поворотными двигателями, РЕД) смог совершить вертикальный взлет, что считается ключевым маневром для электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL). В компании подчеркивают, что переход от вертикального взлета к прямому полету является "одной из величайших задач аэрокосмической отрасли".

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Lilium Jet получил два неподвижных крыла, на которых установлены поворотные электровинты. 12 таких винтов расположены на переднем крыле и 24 — на заднем. Ожидается, что финальная версия аэротакси получит максимальный запас хода в 300 км при скорости в 300 км/ч. Такие характеристики сделают Lilium Jet самым быстрым электросамолетом типа eVTOL

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Разработка конвертоплана Lilum Jet ведется с 2017 года. В том же году в воздух поднялся первый полноразмерный прототип аэротакси, а в мае 2019 года разработчики показали финальный прототип.

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Электрическое аэротакси Lilium Jet

Электрическое аэротакси Lilium Jet

lilium.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

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Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
электромобили Green Oboz
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ну хрен знает. Если самолет с нормальными крыльями при отказе двигателей сможет спланировать на посадку, то эта машина просто е6нется. А ваще прикольно, но пока антигравитационных движков не будет в эксплуатации - всё это прошлый век.
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