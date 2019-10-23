У Німеччині електроаеротаксі пройшло випробування на швидкості вище 100 км/год: відео

Німецька компанія Lilium відзвітувала про успішні випробування свого електричного аеротаксі-конвертоплана Lilium Jet з функцією вертикального зльоту та посадки.

Про це повідомляє The Verge. Інженери відзначають, що під час випробувань аеротаксі розігналося до 100 км/год (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Під час випробувань конвертоплан (тобто літак з поворотними двигунами, – РЕД) зміг здійснити вертикальний зліт, що вважається ключовим маневром для електричних літаків вертикального зльоту і посадки (eVTOL). У компанії підкреслюють, що перехід від вертикального зльоту до прямого польоту є "одним з найбільших складних завдань аерокосмічної галузі".

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Lilium Jet отримав два нерухомих крила, на яких встановлені поворотні електровінти. 12 таких гвинтів розташовані на передньому крилі та 24 – на задньому. Очікується, що фінальна версія аеротаксі отримає максимальний запас ходу в 300 км при швидкості в 300 км/год. Такі характеристики зроблять Lilium Jet найшвидшим електросамолетом типу eVTOL

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Розробка конвертоплана Lilum Jet ведеться з 2017 року. У тому ж році в повітря піднявся перший повнорозмірний прототип аеротаксі, а в травні 2019 року автори показали фінальний прототип.

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Електричне аеротаксі Lilium Jet lilium.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського і вантажного повітряного транспорту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!