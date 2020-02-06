Газ будет не нужен? Путина напугала новейшая разработка ученых. Видео

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в Кремле предположил, что развитие солнечных панелей сделает ненужной добычу ископаемого газа.

Об этом он заявил во время разговора с главным научным сотрудником физико-технического факультета Университета информационных технологий, механики и оптики Сергеем Макаровым, пишет Telegram-канал Пул N3. Встреча состоялась в Георгиевском зале Кремля во время церемонии награждения российских ученых (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Рассказывая о перспективных разработках молодых ученых из России, Макаров описал, как в стране внедряются возобновляемые источники энергии. "Портативные источники солнечной энергии внедряем в одежду, в окна", – заявил он.

В ответ Путин, который все это время внимательно слушал ученого с бокалом шампанского, взволнованно предположил: "То есть скоро газ нам будет не нужен?". На это ученый объяснил, что существуют "труднодоступные места" вроде Арктики, куда затруднительно доставлять газ в качестве источника энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что реальные запасы газа в России не превышают 8 млрд куб м.

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