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7 февраля • обновлено в 07:52
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/ Солнечная энергетика

Газ будет не нужен? Путина напугала новейшая разработка ученых. Видео

10.3т
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Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в Кремле предположил, что развитие солнечных панелей сделает ненужной добычу ископаемого газа.

Об этом он заявил во время разговора с главным научным сотрудником физико-технического факультета Университета информационных технологий, механики и оптики Сергеем Макаровым, пишет Telegram-канал Пул N3. Встреча состоялась в Георгиевском зале Кремля во время церемонии награждения российских ученых (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Рассказывая о перспективных разработках молодых ученых из России, Макаров описал, как в стране внедряются возобновляемые источники энергии. "Портативные источники солнечной энергии внедряем в одежду, в окна", – заявил он.

В ответ Путин, который все это время внимательно слушал ученого с бокалом шампанского, взволнованно предположил: "То есть скоро газ нам будет не нужен?". На это ученый объяснил, что существуют "труднодоступные места" вроде Арктики, куда затруднительно доставлять газ в качестве источника энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что реальные запасы газа в России не превышают 8 млрд куб м.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Россия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Виня Ксения
Виня Ксения
Это был намек от пуйла ученому, что их разработки ему не нужны. Пуйло хочет и дальше продавать газ и воровать народное бабло.
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
я зашел посмотреть на фотку, где ВВП прячется от страха под столом ...опять обос ...такой, cyка, обосс...
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Та как же так!Нам втирал ивсе эти годы,что газ нужен!Если Россия не будет продавать свой газ,она же загнется!
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