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7 лютого • оновлено в 09:01
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/ Сонячна енергетика

Газ буде не потрібен? Путіна налякала новітня розробка вчених. Відео

10.6т
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Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з молодими вченими у Кремлі припустив, що розвиток сонячних панелей зробить непотрібним видобуток викопного газу.

Про це він заявив під час розмови з головним науковим працівником фізико-технічного факультету Університету інформаційних технологій, механіки та оптики Сергієм Макаровим, пише Telegram-канал Пул N3. Зустріч відбулася в Георгіївському залі Кремля під час церемонії нагородження російських вчених (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

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Розповідаючи про перспективні розробки молодих вчених з Росії, Макаров описав, як в країні впроваджуються поновлювані джерела енергії. "Портативні джерела сонячної енергії впроваджуємо в одяг, у вікна", – заявив він.

У відповідь Путін, який весь цей час уважно слухав вченого із келихом шампанського, схвильовано припустив: "Тобто скоро газ нам буде не потрібен?". На це вчений пояснив, що існують "важкодоступні місця" на кшталт Арктики, куди важко транспортувати газ як джерело енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що реальні запаси газу в Росії не перевищують 8 млрд куб м.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Росія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Виня Ксения
Виня Ксения
Это был намек от пуйла ученому, что их разработки ему не нужны. Пуйло хочет и дальше продавать газ и воровать народное бабло.
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
я зашел посмотреть на фотку, где ВВП прячется от страха под столом ...опять обос ...такой, cyка, обосс...
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Та как же так!Нам втирал ивсе эти годы,что газ нужен!Если Россия не будет продавать свой газ,она же загнется!
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