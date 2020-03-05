В ЕС решили спасти Европу от распада при помощи "зеленой" энергетики

Возобновляемая энергетика может решить проблему переизбытка наличных денег в Европе, что позволит спасти Германию от экономического кризиса, а Европейский союз – от распада.

Об этом говорится в статье Financial Times. Эксперты издания отмечают, что инвестиции в возобновляемую энергетику способны решить проблему финансовой системы Германии и спасти от краха Европейский центробанк.

Иллюстрация solaron.am

"Введение Европейским центральным банком (ЕЦБ) отрицательных ставок по кредиту привело к рекордному накоплению наличных денег у населения, которое не хочет хранить деньги в банках. В общей сложности европейские банки с 2014 года из-за отрицательных ставок по депозитам недосчитались 23 млрд евро. Продолжение такой политики в долгосрочной перспективе разрушит европейскую банковскую систему", – отмечает издание.

Для выхода из кризиса необходимо принять политические решения, которые увеличат инвестиции и спасут экономику ЕС, уверена глава ЕЦБ Кристин Лагард. Выход из сложившейся ситуации предлагает "зеленая" энергетика, инвестиции в которую могут стать выгодными проектами, которые так нужны ЕС, уверены эксперты.

Свой план представила новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Инициатива потребует инвестиций в размере триллиона евро в экологические проекты.

Евросоюз объявил, что намерен стать первым в мире регионом, который обойдется без увеличения вредных выбросов. Решения, позволяющие развивать "зеленую" экономику, уже готовятся.

В том числе планируется изменить стандарты отчетности компаний (их обяжут рассказывать о своем влиянии на экологию) и отказаться от финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом.

При этом "зеленая" реформа вызывает опасения у экономистов. Они не исключают, что гигантские деньги пустят на рискованные проекты, которые в итоге провалятся. Или же под "зеленый" бизнес будут маскироваться обычные компании, о чем станет известно после того, как средства потратят.

Ранее OBOZREVATEL писал, что развитие источников возобновляемой энергии в Украине может замедлиться из-за дефицита балансирующих мощностей, которые нужны на случай нестабильной работы источников "зеленой" генерации.

Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz