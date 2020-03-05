В ЄС вирішили врятувати Європу від розпаду за допомогою "зеленої" енергетики

Відновлювана енергетика може вирішити проблему надлишку готівки в Європі, що дозволить врятувати Німеччину від економічної кризи, а Європейський союз – від розпаду.

Про це йдеться в статті Financial Times. Експерти видання відзначають, що інвестиції у відновлювану енергетику здатні вирішити проблему фінансової системи Німеччини і врятувати від краху Європейський центробанк.

Ілюстрація solaron.am

"Введення Європейським центральним банком (ЄЦБ) негативних ставок за кредитами призвело до рекордного накопиченню готівки у населення, яке не хоче зберігати гроші в банках. В цілому європейські банки з 2014 року через негативні ставки за депозитами недорахувалися 23 млрд євро. Продовження такої політики в довгостроковій перспективі зруйнує європейську банківську систему", – відзначає видання.

Для виходу з кризи необхідно прийняти політичні рішення, які збільшать інвестиції і врятують економіку ЄС, впевнена глава ЄЦБ Крістін Лагард. Вихід з ситуації, що склалася, пропонує "зелена" енергетика, інвестиції в яку можуть стати вигідними проектами, які так потрібні ЄС, впевнені експерти.

Свій план представила новий розділ Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Ініціатива зажадає інвестицій у розмірі трильйона євро в екологічні проекти.

Євросоюз оголосив, що має намір стати першим в світі регіоном, який обійдеться без збільшення шкідливих викидів. Рішення, що дозволяють розвивати "зелену" економіку, вже готуються.

У тому числі планується змінити стандарти звітності компаній (їх зобов'яжуть розповідати про свій вплив на екологію) та відмовитися від фінансування проектів, пов'язаних з викопним паливом.

При цьому "зелена" реформа викликає побоювання у економістів. Вони не виключають, що гігантські гроші пустять на ризиковані проекти, які в підсумку проваляться. Або ж під "зелений" бізнес будуть маскуватися звичайні компанії, про що стане відомо після того, як кошти витратять.

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвиток джерел поновлюваної енергії в Україні може сповільнитися через дефіцит балансуючих потужностей, які потрібні на випадок нестабільної роботи джерел "зеленої" генерації.

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