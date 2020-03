Грета Тунберг решила направить своих сторонников на протесты по новым правилам

Шведская экоактвистка Грета Тунберг призвала своих соратников прекратить уличные протесты и продолжить свои климатические акции в интернете.

Об этом она написала в Twitter. Активистка подчеркнула, что таким образом нужно предотвратить распространение коронавируса.

"Мы не можем совладать с кризисом, не относясь к нему как к кризису, и мы должны объединиться с экспертами и наукой. Это, конечно, касается всех кризисов. Теперь эксперты призывают нас избегать больших публичных собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса", – написала она.

По мнению активистки, в кризисной ситуации необходимо придумать, как сообщать о климатическом кризисе, не выходя из дома. Тунберг призвала не падать духом и продолжить работать неделя за неделей.

"Вы можете присоединиться к цифровой забастовке в эту пятницу: опубликуйте свое фото с забастовки и используйте наш хэштег #ClimateStrikeOnline", – предложила она.

We can’t solve a crisis without treating it as a crisis and we must unite behind experts and science.

This of course goes for all crises.



Now the experts urge us to avoid big public gatherings for a better chance to #flattenthecurve and slow the spreading of the Coronavirus. 1/4 pic.twitter.com/24o3a7J9ed