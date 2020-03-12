Главная Новости
12 марта • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Экология

Грета Тунберг решила направить своих сторонников на протесты по новым правилам

1.2т
Читать материал на украинском

Шведская экоактвистка Грета Тунберг призвала своих соратников прекратить уличные протесты и продолжить свои климатические акции в интернете.

Об этом она написала в Twitter. Активистка подчеркнула, что таким образом нужно предотвратить распространение коронавируса.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

instagram.com/p/B9eIF3fJdTN

"Мы не можем совладать с кризисом, не относясь к нему как к кризису, и мы должны объединиться с экспертами и наукой. Это, конечно, касается всех кризисов. Теперь эксперты призывают нас избегать больших публичных собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса", – написала она.

По мнению активистки, в кризисной ситуации необходимо придумать, как сообщать о климатическом кризисе, не выходя из дома. Тунберг призвала не падать духом и продолжить работать неделя за неделей.

"Вы можете присоединиться к цифровой забастовке в эту пятницу: опубликуйте свое фото с забастовки и используйте наш хэштег #ClimateStrikeOnline", – предложила она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тунберг во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе назвала "капитуляцией" законодательство ЕС по борьбе с изменением климата. "Когда ваш дом горит, вы не ждёте ещё несколько лет, чтобы начать его тушить", – заявила активистка.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Грета Тунберг
Место
Швеция
Теги
Green Oboz Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги