Грета Тунберг вирішила направити своїх прихильників на протести за новими правилами

Шведська екоактвістка Грета Тунберг закликала своїх соратників припинити вуличні протести і продовжити свої кліматичні акції в інтернеті.

Про це вона написала в Twitter. Активістка підкреслила, що таким чином потрібно запобігти поширенню коронавируса.

"Ми не можемо впоратися з кризою, не ставлячись до неї, як до кризи, і ми повинні об'єднатися з експертами і наукою. Це, звичайно, стосується всіх криз. Тепер експерти закликають нас уникати великих публічних зборів, щоб уповільнити поширення коронавируса", – написала вона.

На думку активістки, в кризовій ситуації необхідно придумати, як повідомляти про кліматичну кризу, не виходячи з дому. Тунберг закликала своїх прихільників не падати духом і продовжити працювати тиждень за тижнем.

"Ви можете приєднатися до цифрового страйку в цю п'ятницю: опублікуйте своє фото зі страйку і використовуйте наш хештег #ClimateStrikeOnline", – запропонувала вона.

We can not solve a crisis without treating it as a crisis and we must unite behind experts and science.

This of course goes for all crises.



Now the experts urge us to avoid big public gatherings for a better chance to #flattenthecurve and slow the spreading of the Coronavirus. 1/4 pic.twitter.com/24o3a7J9ed