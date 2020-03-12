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12 березня • оновлено в 14:32
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/ Екологія

Грета Тунберг вирішила направити своїх прихильників на протести за новими правилами

1.2т
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Шведська екоактвістка Грета Тунберг закликала своїх соратників припинити вуличні протести і продовжити свої кліматичні акції в інтернеті.

Про це вона написала в Twitter. Активістка підкреслила, що таким чином потрібно запобігти поширенню коронавируса.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

instagram.com/p/B9eIF3fJdTN

"Ми не можемо впоратися з кризою, не ставлячись до неї, як до кризи, і ми повинні об'єднатися з експертами і наукою. Це, звичайно, стосується всіх криз. Тепер експерти закликають нас уникати великих публічних зборів, щоб уповільнити поширення коронавируса", – написала вона.

На думку активістки, в кризовій ситуації необхідно придумати, як повідомляти про кліматичну кризу, не виходячи з дому. Тунберг закликала своїх прихільників не падати духом і продовжити працювати тиждень за тижнем.

"Ви можете приєднатися до цифрового страйку в цю п'ятницю: опублікуйте своє фото зі страйку і використовуйте наш хештег #ClimateStrikeOnline", – запропонувала вона.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Тунберг під час виступу в Європейському парламенті в Брюсселі назвала "капітуляцією" законодавство ЄС щодо боротьби зі зміною клімату. "Коли ваш будинок горить, ви не чекаєте ще кілька років, щоб почати його гасити", – заявила активістка.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Грета Тунберг
Місце
Швеція
Теги
Green Oboz Екологія
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