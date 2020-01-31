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31 січня • оновлено в 15:07
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У мережу злили інтимне фото з Oxxxymiron

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Знаменитий російський репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron/Оксімірон) потрапив на "інтимне" фото актора Микити Кукушкіна.

Той опублікував знімок в Instagram з нагоди 35-річчя виконавця 31 січня 2020 року.

Кукушкін показав знімок, де Мирон лежить наче в труні, а сам актор цілує його в лоб, а також побажав тому друзів, які ніколи б не виклали в мережу інтимні фото без дозволу.

Сам Оксімірон дуже бурхливо і радісно сприйняв таке незвичайне привітання на ювілей.

У мережу злили інтимне фото з Oxxxymiron

Як відомо, Мирон Федоров народився в 1985 році в нинішньому Санкт-Петербурзі, підлітком переїхав до Британії, де вступив до Оксфордського університету, але був відрахований після діагнозу "біполярний розлад".

На її рахунку всього два студійні альбоми, що не заважає Оксі мати мільйони фанатів.

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