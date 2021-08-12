В Карпатах корова прыгнула в бассейн с туристами. Видео

С отдыхающими в Карпатах туристами произошел курьезный случай. Плавая в открытом бассейне, люди увидели, как в воду прыгает корова.

Курьезное видео опубликовала днепрянка в Facebook. "Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", – написала женщина (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На видео показано, что животное сначала ступило ногой на край бассейна, а потом, еле удержав равновесие, упало туда.

Немного поплавав, корова самостоятельно покинула бассейн, поднявшись по ступенькам.

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Курьезный инцидент понравился детям, но родители были напуганы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинка Дарья Евтух запустила челлендж в Instagram под названием "Селфи с коровой". В забавном конкурсе нужно сделать фото с коровой и выставить его в соцсеть.