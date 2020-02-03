Муж Аллы Пугачевой пристал к животному и напугал его

Комик Максим Галкин посетил Сидней, где гонялся за млуккским ибисом (австралийский белый ибис) и умудрился его напугать.
Соответствующие ролики артист опубликовал в Сторис своего Инстаграм.
На видео муж Аллы Пугачевой преследует бедную птицу и делает вид, что пытается с ней пообщаться.
Ибис убегает от Галкина а потом и вовсе улетает за ограждение.
February 3, 2020
February 3, 2020
February 3, 2020
Максим Галкин 2 февраля выступал в Сиднее и хвастался, как ему аплодировали зрители.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми.
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