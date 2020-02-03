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3 февраля • обновлено в 14:39
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Муж Аллы Пугачевой пристал к животному и напугал его

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Комик Максим Галкин посетил Сидней, где гонялся за млуккским ибисом (австралийский белый ибис) и умудрился его напугать.

Соответствующие ролики артист опубликовал в Сторис своего Инстаграм.

На видео муж Аллы Пугачевой преследует бедную птицу и делает вид, что пытается с ней пообщаться.

Муж Аллы Пугачевой пристал к животному и напугал его

Ибис убегает от Галкина а потом и вовсе улетает за ограждение.

Максим Галкин 2 февраля выступал в Сиднее и хвастался, как ему аплодировали зрители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Галкин показал домашнее видео с Пугачевой и детьми.

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