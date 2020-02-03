Чоловік Алли Пугачової причепився до тварини і налякав її

Комік Максим Галкін відвідав Сідней, де ганявся за млуккским ібісом (австралійський білий ібіс) і примудрився його налякати.

Відповідні ролики артист опублікував в Сторіс свого Інстаграм.

На відео чоловік Алли Пугачової переслідує бідного птаха і вдає, що намагається з ним поспілкуватися.

Ібіс тікає від Галкіна а потім і зовсім перелітає за огорожу.

Максим Галкін 2 лютого виступав в Сіднеї і хвалився, як йому аплодували глядачі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми.

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