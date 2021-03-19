Анекдоты дня: приколы и мемы за 19 марта

Студент получает письмо от отца: "Высылаю тебе 100 гривен, как ты и просил. Только запомни: 100 пишется с двумя, а не с тремя нулями".

Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 19 марта.

Анекдоты и мемы дня

– Я зарабатываю столько, что могу содержать трех таких женщин, как ты.

– Чудесно! Тогда с нами будут жить моя мама и бабушка.

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Мем о кулинарии okroshka_wow / Instagram

Сила воли – это когда ты на ужин положил себе десять сосисок, а потом вспомнил, что на диете, вздохнул и мужественно положил одну обратно в кастрюлю.

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Мем о кальяне okroshka_wow / Instagram

Перемеряв пару десятков шляпок, женщина обращается к продавщице:

– Пожалуй, возьму этот. Сколько он стоит?

– Нисколько, в нем вы пришли.

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Мем о мужчинах и женщинах "Жарти українською" / Facebook

Подходит мальчик к отцу:

– Папа, ты обещал дать мне 11 доллаpов, если по математике я получу "5".

– Да.

– Позавчоpа я получил "2", вчера – "2" и сегодня – "1", вместе "5".

– Возьми один доллар и еще один, вместе – 11.

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Анекдот про вшей "Жарти українською" / Facebook

Едут трое на мотоцикле без коляски. Гаишник, увидев это, возмущенно машет палкой, пытаясь остановить. Один из мотоциклистов разводит руками и кричит:

– Мы тебя что, на голову посадим?

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Мем об отношениях beshenaya_zina / Instagram

– Рабинович, у меня есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.

– Давайте лучше так: вы будете открывать, а я на шухере постою.

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Мем о погоде "Жарти українською" / Facebook

Жена случайно купила книгу "Яды", читает. Муж второй день моет посуду, выносит мусор и во всем с ней соглашается.

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Один мужчина, который устроился пожарником, делится впечатлениями с друзьями:

– Зарплата хорошая, коллектив отличный, соцпакет, удобный график, но как пожар – хоть увольняйся!

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Мем о психиатре beshenaya_zina / Instagram

Профессор на экзамене спрашивает у студента, который сдает без подготовки:

– Вы знаете, что такое экзамен?

– Это беседа двух умных людей.

– А если один из них дурак?

– Тогда второй не получит стипендии.

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Анекдот о муже и жене "Жарти українською" / Facebook

Туристическая группа во время экскурсии осматривает руины древней крепости. Маленький мальчик тихо спрашивает у отца:

– Это здесь мама училась водить машину?

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку приколов и анекдотов о пятнице. Бывает, только бросишь пить, а тут раз – и пятница!