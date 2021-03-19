Анекдоти дня: приколи та меми за 19 березня

Студент отримує листа від батька: "Надсилаю тобі 100 гривень, як ти і просив. Тільки запам'ятай: 100 пишеться з двома, а не з трьома нулями".

Актуальні приколи, анекдоти, жарти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 19 березня.

Анекдоти та меми дня

– Я заробляю стільки, що можу утримувати трьох таких жінок, як ти.

– Чудово! Тоді з нами будуть жити моя мама і бабуся.

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Мем про кулінарію okroshka_wow / Instagram

Сила волі – це коли ти на вечерю поклав собі десять сосисок, а потім згадав, що на дієті, зітхнув і мужньо поклав одну назад у каструлю.

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Мем про кальян okroshka_wow / Instagram

Перемірявши пару десятків капелюшків, жінка звертається до продавчині:

– Мабуть, візьму цей. Скільки він коштує?

– Ніскільки, в ньому ви прийшли.

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Мем про чоловіків і жінок "Жарти українською" / Facebook

Підходить хлопчик до батька:

– Тату, ти обіцяв дати мені 11 доллаpов, якщо з математики я отримаю "5".

– Так.

– Позавчоpа я отримав "2", вчора – "2" і сьогодні – "1", разом "5".

– Візьми один долар і ще один, разом – 11.

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Анекдот про вошей "Жарти українською" / Facebook

Їдуть троє на мотоциклі без коляски. Даішник, побачивши це, обурено махає палицею, намагаючись зупинити. Один з мотоциклістів розводить руками і кричить:

– Ми тебе що, на голову посадимо?

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Мем про стосунки beshenaya_zina / Instagram

– Рабиновичу, в мене є геніальний план: давайте разом відкриємо ювелірний магазин десь на П'ятій авеню.

– Давайте краще так: ви будете відкривати, а я на шухері постою.

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Мем про погоду "Жарти українською" / Facebook

Дружина випадково купила книгу "Отрути", читає. Чоловік другий день миє посуд, виносить сміття і в усьому з нею погоджується.

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Один чоловік, який влаштувався пожежником, ділиться враженнями з друзями:

– Зарплатня хороша, колектив відмінний, соцпакет, зручний графік, але як пожежа – хоч звільняйся!

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Мем про психіатра beshenaya_zina / Instagram

Професор на іспиті запитує у студента, який здає без підготовки:

– Ви знаєте, що таке іспит?

– Це розмова двох розумних людей.

– А якщо один з них дурень?

– Тоді другий не отримає стипендії.

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Анекдот про чоловіка і дружину "Жарти українською" / Facebook

Туристична група під час екскурсії оглядає руїни стародавньої фортеці. Маленький хлопчик тихо питає в батька:

– Це тут мама вчилася водити машину?

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Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку приколів і анекдотів про п'ятницю. Буває, тільки кинеш пити, а тут раз – і п'ятниця!