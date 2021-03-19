Анекдоти дня: приколи та меми за 19 березня
Студент отримує листа від батька: "Надсилаю тобі 100 гривень, як ти і просив. Тільки запам'ятай: 100 пишеться з двома, а не з трьома нулями".
Актуальні приколи, анекдоти, жарти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 19 березня.
Анекдоти та меми дня
– Я заробляю стільки, що можу утримувати трьох таких жінок, як ти.
– Чудово! Тоді з нами будуть жити моя мама і бабуся.
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Сила волі – це коли ти на вечерю поклав собі десять сосисок, а потім згадав, що на дієті, зітхнув і мужньо поклав одну назад у каструлю.
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Перемірявши пару десятків капелюшків, жінка звертається до продавчині:
– Мабуть, візьму цей. Скільки він коштує?
– Ніскільки, в ньому ви прийшли.
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Підходить хлопчик до батька:
– Тату, ти обіцяв дати мені 11 доллаpов, якщо з математики я отримаю "5".
– Так.
– Позавчоpа я отримав "2", вчора – "2" і сьогодні – "1", разом "5".
– Візьми один долар і ще один, разом – 11.
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Їдуть троє на мотоциклі без коляски. Даішник, побачивши це, обурено махає палицею, намагаючись зупинити. Один з мотоциклістів розводить руками і кричить:
– Ми тебе що, на голову посадимо?
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– Рабиновичу, в мене є геніальний план: давайте разом відкриємо ювелірний магазин десь на П'ятій авеню.
– Давайте краще так: ви будете відкривати, а я на шухері постою.
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Дружина випадково купила книгу "Отрути", читає. Чоловік другий день миє посуд, виносить сміття і в усьому з нею погоджується.
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Один чоловік, який влаштувався пожежником, ділиться враженнями з друзями:
– Зарплатня хороша, колектив відмінний, соцпакет, зручний графік, але як пожежа – хоч звільняйся!
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Професор на іспиті запитує у студента, який здає без підготовки:
– Ви знаєте, що таке іспит?
– Це розмова двох розумних людей.
– А якщо один з них дурень?
– Тоді другий не отримає стипендії.
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Туристична група під час екскурсії оглядає руїни стародавньої фортеці. Маленький хлопчик тихо питає в батька:
– Це тут мама вчилася водити машину?
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Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку приколів і анекдотів про п'ятницю. Буває, тільки кинеш пити, а тут раз – і п'ятниця!