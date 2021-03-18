Анекдоты дня: приколы и мемы за 18 марта

Народная примета: вовремя пропитые деньги – лучшая защита от инфляции.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 марта.

Анекдоты и мемы дня

Очень полная пациентка спрашивает у профессора:

– Какие упражнения полезны для похудения?

– Советую поворачивать голову справа налево и наоборот.

– Как часто?

– Каждый раз, когда вам предлагают еду!

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Мем о возрасте pikabu.ru

Мужчина приводит козла на выставку собак.

– Зарегистрируйте нас, пожалуйста.

– Да это же козел.

– Бороду видите? Это ризеншнауцер.

– А рога?

– А вот в личную жизнь моей собаки попрошу не вмешиваться.

***

На вопрос "согласен ли ты взять в жены эту женщину?" нужно отвечать: "согласен", а не "была не была".

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Мем о маме okroshka_wow / Instagram

Маленькая девочка говорит кассирше:

– Вы вчера ошиблись на сто гривен, когда давали мне сдачу!

– Но ты должна была сразу же сказать об этом, а сейчас уже поздно.

– Ну хорошо, тогда оставлю их себе.

***

Анекдот о родителях "Жарти українською" / Facebook

– Как чувствует себя твой дядя после операции?

– К сожалению, возникли осложнения.

– Какие?

– Женится на медсестре.

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Мем о собаках pikabu.ru

– Рабинович, твоя жена на работу ходит?

– Ходит.

– Правильно! Я своей тоже на проезд не даю!

***

Мем о дне рождения okroshka_wow / Instagram

Семья интеллигентов. Жена играет на скрипке.

Человек:

– Ну хорошо, хорошо, перестань! Куплю я тебе новое платье.

***

Мем о картошке "Жарти українською" / Facebook

Мужчина встает утром с похмелья. Голова болит. Подходит к зеркалу и видит себя в двух "экземплярах".

– Что за ерунда?

Один из двоих в зеркале отвечает:

– Это белая горячка.

– Слава Богу! А я думал – клонирование.

***

Прикол про роддом pikabu.ru

Двое мужчин беседуют в походе:

– Зачем ты фото тещи с собой берешь?

– Представь: дождь, холод. А как посмотрю на него, думаю: "Боже, как здесь хорошо".

***

Прикол про женщин "Жарти українською" / Facebook

– Я побрызгала всю картошку дустом, а через час пошел дождь. Как вы думаете, сдохнут жуки или нет?

– Сдохнут или нет – точно не знаю, но того здоровья, что было, уже у них не будет.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал анекдоты о тещах. Как известно, каждое четвертое воскресенье октября в мире празднуют День тещи.