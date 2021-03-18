Анекдоти дня: приколи та меми за 18 березня
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Актуальні анекдоти, приколи і меми – в добірці OBOZREVATEL за 18 березня.
Анекдоти і меми дня
Дуже огрядна пацієнтка запитує в професора:
– Які вправи корисні для схуднення?
– Раджу повертати голову справа наліво та навпаки.
– Як часто?
– Щоразу, коли вам пропонують їжу!
***
Чоловік приводить козла на виставку собак.
– Зареєструйте нас, будь ласка.
– Так це ж козел.
– Бороду бачите? Це різеншнауцер.
– А роги?
– А ось в особисте життя мого собаки попрошу не втручатися.
***
На запитання "Чи згоден ти взяти за дружину цю жінку?" потрібно відповідати: "Згоден", а не "Була не була".
***
Маленька дівчинка каже касирці:
– Ви вчора помилилися на сто гривень, коли давали мені здачу!
– Але ти мала одразу ж сказати про це, а зараз уже пізно.
– Ну добре, тоді залишу їх собі.
***
– Як почувається твій дядько після операції?
– На жаль, виникли ускладнення.
– Які?
– Одружується з медсестрою.
***
– Рабіновичу, твоя дружина на роботу ходить?
– Ходить.
– Правильно! Я своїй теж на проїзд не даю!
***
Сім'я інтелігентів. Дружина грає на скрипці.
Чоловік:
– Ну добре, добре, припини! Куплю я тобі нову сукню.
***
Чоловік прокидається вранці, похмілля. Голова болить. Підходить до дзеркала і бачить себе у двох "екземплярах".
– Що за дурня?
Один із двох у дзеркалі відповідає:
– Це біла гарячка.
– Слава Богу! А я думав – клонування.
***
Двоє чоловіків розмовляють у поході:
– Навіщо ти фото тещі із собою береш?
– Уяви: дощ, холод. А як подивлюся на нього, думаю: "Боже, як тут добре".
***
– Я побризкала всю картоплю дустом, а через годину пішов дощ. Як ви думаєте, здохнуть жуки чи ні?
– Здохнуть чи ні – точно не знаю, але того здоров'я, що було, вже не матимуть.
***
Раніше OBOZREVATEL публікував анекдоти про тещ. Як відомо, кожної четвертої неділі жовтня в світі святкують День тещі.