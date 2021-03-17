Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 марта
Жизнь удалась – это когда в пятницу вечером выходишь из дома поужинать и на всякий случай берешь с собой загранпаспорт.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты и мемы дня
– Ты знаешь, что Вася стал владельцем недвижимости?
– Да, он мне говорил, что ночью с его машины колеса сняли.
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Из истории болезни: "Больной не знал, что, пока он ходил налево, его жена ходила на карате".
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Разговор двух закоренелых холостяков:
– Недавно купил себе книгу рецептов, но еще ни разу ею не пользовался.
– Что, слишком сложно?
– Да, и еще все рецепты начинаются со слов: "Возьмите чистую тарелку".
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В центре занятости:
– Здравствуйте. Найдите мне приличную работу.
– Что умеете делать?
– Ничего.
– Отлично. Переучиваться не придется.
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Петька возвращается в полк. Чапаев его спрашивает:
– Петька, ты чего такой грустный?
– Да вот, в военную академию экзамене провалил.
– Почему?
– Меня спросили, кто такой Цезарь, а я ответил, что это лошадь из пятого эскадрона.
– Это я виноват. Пока тебя не было, я Цезаря в седьмой эскадрон перевел.
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Благополучный брак – это когда есть возможность завести любовницу, а желания нет.
***
– Девушка, вы мне понравились, давайте с вами встретимся завтра.
– Что вы, я замужем. Давайте сегодня.
***
Муж приходит домой, а жена с подругами за столом пьют "Мартини".
– Что отмечаете?
– Покупку обмываем.
– Какую?
– Три бутылки "Мартини".
***
– Как вы думаете, чем лучше заполнить чемодан для путешествия?
– Конечно же, деньгами!
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Клиент спрашивает у адвоката:
– Что вы скажете, если я перед началом процесса пришлю судье домой большого жирного гуся вместе со своей визитной карточкой?
– Вы с ума сошли! Это же попытка подкупа, вы тут же проиграете дело!
Суд завершился. Клиент выиграл процесс. Улыбаясь, он подходит к адвокату:
– Я не воспользовался вашим советом и отправил судье гуся.
– Не может быть!
– Может. Только вместе с ним я послал визитную карточку моего противника.
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Как сообщал OBOZREVATEL, пост премьер-министра Дениса Шмыгаля о Тарасе Шевченко насмешил украинцев. Глава правительства заявил, что поэту "могло бы исполниться 207 лет".