Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Запекаем в духовке: рецепт простого мясного блюда с гарниром на праздник

461
Читать материал на украинском

На тот случай, если гости решили нагрянуть неожиданно, есть идеальный рецепт запеченной курочки с овощами.

На подготовку ингредиентов уходит минимум времени, так как все овощи, а также куриное мясо режется на крупные куски и отправляется в духовку на час.

Чтобы и мясо, и гарнир к нему получились ароматными, нужно замариновать все в сметанном соусе с чесноком и перцем.

Новости
Как приготовить идеальный маринад для курицы

Набор овощей можно менять по своему вкусу. В представленном рецепте к картофелю добавляется сладкий перец, баклажаны и кабачки. Также можно добавить репчатый лук, помидоры, зеленый горошек, морковь и грибы в любых вариациях. Все зависит только от кулинарной фантазии!

В итоге гостей можно удивить очень вкусной и сочной запеченной курицей, и вкуснейшими овощами с румяной корочкой. Соответствующий рецепт доступен по ссылке: Картошка запеченная с овощами и курицей.

Картошка запеченная с овощами и курицей

Картошка запеченная с овощами и курицей

Читайте также:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Тема
Рецепты
Тег
еда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы