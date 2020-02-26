Запекаем в духовке: рецепт простого мясного блюда с гарниром на праздник

На тот случай, если гости решили нагрянуть неожиданно, есть идеальный рецепт запеченной курочки с овощами.

На подготовку ингредиентов уходит минимум времени, так как все овощи, а также куриное мясо режется на крупные куски и отправляется в духовку на час.

Чтобы и мясо, и гарнир к нему получились ароматными, нужно замариновать все в сметанном соусе с чесноком и перцем.

Новости Как приготовить идеальный маринад для курицы

Набор овощей можно менять по своему вкусу. В представленном рецепте к картофелю добавляется сладкий перец, баклажаны и кабачки. Также можно добавить репчатый лук, помидоры, зеленый горошек, морковь и грибы в любых вариациях. Все зависит только от кулинарной фантазии!

В итоге гостей можно удивить очень вкусной и сочной запеченной курицей, и вкуснейшими овощами с румяной корочкой. Соответствующий рецепт доступен по ссылке: Картошка запеченная с овощами и курицей .

Картошка запеченная с овощами и курицей

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