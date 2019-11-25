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Тертый пирог к чаю: самый простой рецепт на скорую руку

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Очень вкусный тертый пирог с ароматной ягодной начинкой любят все без исключения!

Его преимуществом перед другими десертами является простота и малое количество ингредиентов.

На приготовление этого лакомства вы потратите около получаса, а для начинки можно использовать любое ягодное варенье, а также сухофрукты, цукаты или повидло.

В приготовлении пирога есть несколько нюансов, которые нужно учитывать: самое нежное песочное тесто получается на сливочном масле, а ягодная начинка должна быть с кислинкой. Идеально подойдет варенье из черной смородины, вишни, алычи.

О том, как приготовить лучший десерт к чаю, читайте в рецепте от FoodOboz: Тертый пирог.

Тертый пирог

Тертый пирог

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