Самый лучший рецепт салата "Мимоза" с фото

Одним из привычных классических праздничных салатов, на который не нужно много времени и сил, можно назвать салат "Мимоза".

FoodOboz предлагает оптимальный рецепт его приготовления.

Новости Рецепт вкусного блюда из фарша на скорую руку

Отмечается, что базовыми продуктами для блюда являются рыбные консервы, яйца, овощи и соус для заправки.

Однако, есть ряд вариаций приготовления салата, к тому же, каждая хозяйка подстраивает рецепт по свой вкус, но мы предлагаем оптимальный способ, где можно использовать тунец, сайру или кильку на выбор.

Простой пошаговый рецепт с фото и секреты приготовления вкуснейшего салата "Мимоза" смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятного салатика с авокадо и курицей, который поразит гостей на праздник.

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