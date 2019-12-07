Самый лучший рецепт салата "Мимоза" с фото

Одним из привычных классических праздничных салатов, на который не нужно много времени и сил, можно назвать салат "Мимоза".
FoodOboz предлагает оптимальный рецепт его приготовления.
Отмечается, что базовыми продуктами для блюда являются рыбные консервы, яйца, овощи и соус для заправки.
Однако, есть ряд вариаций приготовления салата, к тому же, каждая хозяйка подстраивает рецепт по свой вкус, но мы предлагаем оптимальный способ, где можно использовать тунец, сайру или кильку на выбор.
Простой пошаговый рецепт с фото и секреты приготовления вкуснейшего салата "Мимоза" смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятного салатика с авокадо и курицей, который поразит гостей на праздник.
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