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Рецепт восхитительной закуски с крабовыми палочками

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Из крабовых палочек можно приготовить массу вкусных и сытных блюд.

FoodOboz предлагает попробовать необычную праздничную закуску из яиц и крабовых палочек.

Для этого блюда нужно испечь яичные блины и завернуть в них начинку из зелени и крабовых палочек. Особый вкус таким рулетам придает чесночный соус.

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Такая закуска идеально подходит на обед и ужин, а также для праздничного меню. Ее достоинствами являются простота в приготовлении и незабываемый вкус!

Детальный рецепт таких рулетиков читайте тут: Яичные блины с начинкой из крабовых палочек.

Яичные блины с начинкой

Яичные блины с начинкой

Стоит отметить, что яичные блины будут очень вкусными и с другими начинками – мясом, грибами, овощами.

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еда
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