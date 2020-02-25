Рецепт восхитительной закуски с крабовыми палочками

Из крабовых палочек можно приготовить массу вкусных и сытных блюд.
FoodOboz предлагает попробовать необычную праздничную закуску из яиц и крабовых палочек.
Для этого блюда нужно испечь яичные блины и завернуть в них начинку из зелени и крабовых палочек. Особый вкус таким рулетам придает чесночный соус.
Такая закуска идеально подходит на обед и ужин, а также для праздничного меню. Ее достоинствами являются простота в приготовлении и незабываемый вкус!
Детальный рецепт таких рулетиков читайте тут: Яичные блины с начинкой из крабовых палочек.
Яичные блины с начинкой
Стоит отметить, что яичные блины будут очень вкусными и с другими начинками – мясом, грибами, овощами.
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