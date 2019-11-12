Рецепт восхитительного блюда из свеклы

Одним из самых известных первых блюд в восточной Европе уже несколько столетий является суп из свеклы на мясном бульоне – свекольник.
От борща классический свекольник отличается более насыщенным бордовым цветом и простотой приготовления.
Традиционно такой суп наши предки употребляли холодным в летний зной и горячим зимой или осенью.
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Главным ингредиентом этого блюда, безусловно, является свекла.
Чтобы получить от 2,5 до 3 литров супа, понадобится 3 крупных свеклы или 5 мелких.
Также важной составляющей является лимонный сок, он поможет сохранить красивый бордовый цвет супа.
О том, как приготовить этот полезный суп, читайте в нашем рецепте с видео по этой ссылке: Свекольник.
Свекольник
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