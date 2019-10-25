Рецепт вкуснейшего салата из свеклы

В холодное время года как никогда актуальны, полезны и доступны витаминные блюда из свеклы.
FoodOboz предлагает рецепт свекольного салата с орехами.
Отметим, что свекла содержит мало калорий, большое число витаминов и имеет легкий слабительный эффект, в то время как орехи, - кладезь полезных жиров и белков, из-за чего эти продукты постоянно можно заметить в меню людей, которые следят за своей фигурой и здоровьем.
Если заранее отварить свеклу, на приготовление салата понадобятся считанные минуты.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления салата из свеклы с орехами по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшей икры из свеклы.
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