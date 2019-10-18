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Рецепт вкуснейшего кекса на майонезе

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Сложно сходу придумать более простой в приготовлении и вкусный десерт, чем кексы.

FoodOboz предлагает рецепт этого блюда на майонезе.

Отмечается, что для приготовления кексов нужно совсем немного ингредиентов, и все они почти наверняка есть у вас дома.

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Обычно используется жирная основа, - топленое масло или, в нашем случае, майонез. Такие кексы получаются очень нежными и аппетитными, а готовить их проще простого.

По желанию, к блюду можно добавить изюм, шоколад, цукаты, орехи, - на что только хватит фантазии. При этом, даже без начинки десерт будет очень вкусным.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления кексов на майонезе по этой ссылке.

Рецепт вкуснейшего кекса на майонезе

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт бесподобных блинов на кислом молоке.

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