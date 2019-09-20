Рецепт вкуснейшего грузинского блюда из баклажанов

Если вы хотите порадовать своих близких оригинальным блюдом, обязательно обратите внимание на рецепт приготовления сациви из баклажанов.

Соус, сочетающий в себе множество специй и овощей, получается невероятно аппетитным и ароматным и понравится не только тем, кто по каким-либо причинам отказался от употребления мяса.

Зачастую вкуснейший пикантный соус подают к столу холодным, его можно украсить зеленью.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим оригинальным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления очень вкусного сациви из баклажанов по следующей ссылке.

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