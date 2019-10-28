Рецепт самых вкусных ленивых голубцов в подливе

Все любят ароматные и сытные голубцы, но часто на их приготовление просто не хватает времени, ведь это процесс очень долгий и трудозатратный.

FoodOboz предлагает отведать ленивые голубцы на скорую руку, вкус которых не отличается от обычных.

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Для того, чтобы наши голубцы получились невероятно вкусными и нежными, капусту для них следует порезать и ненадолго залить горячей водой, а тем временем заняться подливой.

О том, как приготовить это легкое традиционное блюдо, читайте по ссылке: Ленивые голубцы .

Ленивые голубцы

Напомним, ранее FoodOboz писал про самый необычный Греческий салат, который удивит любого.

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