Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт самой вкусной скумбрии, запеченной в фольге

295 Читать материал на украинском

Если вы хотите приготовить запеченную рыбу, непременно обратите внимание на приготовление вкуснейшей скумбрии в фольге.

Для того чтобы приготовить скумбрию вам не нужно заранее заготавливать какие-либо особенные ингредиенты или специи. Достаточно взять саму рыбу, петрушку, лимон, чеснок, а также растительное масло. Соль и перец добавляем исходя из вкусовых предпочтений.

Рецепт самой вкусной скумбрии, запеченной в фольге

Благодаря таким ингредиентам как лимон, зелень и чеснок, ваше блюдо получится по-настоящему вкусным и ароматным. Запеченная скумбрия станет украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей скумбрии в фольге по следующей ссылке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы