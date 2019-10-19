Рецепт самой вкусной скумбрии, запеченной в фольге

Если вы хотите приготовить запеченную рыбу, непременно обратите внимание на приготовление вкуснейшей скумбрии в фольге.
Для того чтобы приготовить скумбрию вам не нужно заранее заготавливать какие-либо особенные ингредиенты или специи. Достаточно взять саму рыбу, петрушку, лимон, чеснок, а также растительное масло. Соль и перец добавляем исходя из вкусовых предпочтений.
Благодаря таким ингредиентам как лимон, зелень и чеснок, ваше блюдо получится по-настоящему вкусным и ароматным. Запеченная скумбрия станет украшением вашего праздничного стола.
FoodOboz предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей скумбрии в фольге по следующей ссылке.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!