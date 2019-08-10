Рецепт очень вкусного салата с баклажанами

В разгар лета в рационе практически каждой семьи есть целый ряд самых разных овощных салатов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам разнообразить меню, приготовив очень вкусный салат из баклажанов по-корейски.

Корейские блюда широко распространены по всему миру как пряные и оригинальные закуски.

При этом, если морковка по-корейски известна каждому и часто встречается, другие овощи готовят реже, хотя при приготовлении таким образом они получаются очень вкусными и необычными.

Для салата с баклажанами по-корейски необходимы, собственно, баклажаны, еще некоторые овощи, которые можно дешево купить летом, а также набор разных специй, зелень.

Суммарное время приготовления не займет более полутора часов.

Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления баклажанов по-корейски с фото смотрите по этой ссылке.

Также, пока не закончился сезон баклажанов, воспользуйтесь рецептами OBOZREVATEL.Smak, как приготовить:

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