Рецепт очень вкусного салата с баклажанами

В разгар лета в рационе практически каждой семьи есть целый ряд самых разных овощных салатов.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вам разнообразить меню, приготовив очень вкусный салат из баклажанов по-корейски.
Корейские блюда широко распространены по всему миру как пряные и оригинальные закуски.
При этом, если морковка по-корейски известна каждому и часто встречается, другие овощи готовят реже, хотя при приготовлении таким образом они получаются очень вкусными и необычными.
Для салата с баклажанами по-корейски необходимы, собственно, баклажаны, еще некоторые овощи, которые можно дешево купить летом, а также набор разных специй, зелень.
Суммарное время приготовления не займет более полутора часов.
Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления баклажанов по-корейски с фото смотрите по этой ссылке.
Также, пока не закончился сезон баклажанов, воспользуйтесь рецептами OBOZREVATEL.Smak, как приготовить:
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