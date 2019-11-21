Рецепт очень вкусного блюда с цветной капустой

Пока не поздно, нужно успеть насытиться перед долгой зимой разнообразными блюдами из цветной капусты.
Среди прочего FoodOboz предлагает рецепт великолепных щей с этим овощем.
Отмечается, что щи являются традиционным блюдом русской кухни уже едва ли не половину тысячелетия, - изначально так называли любую похлебку, но позже название закрепилось только за супами, заправленными капустой.
Если Вам не по душе русская кухня, попробуйте приготовить потрясающий итальянский суп с цветной капустой по этому рецепту.
Обычно щи готовят с белокочанной квашеной капустой, реже используют щавель или репу, но мы предлагаем попробовать разнообразить блюдо цветной капустой.
Кроме того, для супа понадобится мясо на кости, немного других овощей и специальные приправы, которые помогут максимально раскрыть вкус блюда.
Полный список продуктов и рецепт щей с цветной капустой с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусного и полезного салата с пекинской капустой.
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