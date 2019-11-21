Рецепт очень вкусного блюда с цветной капустой

Пока не поздно, нужно успеть насытиться перед долгой зимой разнообразными блюдами из цветной капусты.

Среди прочего FoodOboz предлагает рецепт великолепных щей с этим овощем.

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Отмечается, что щи являются традиционным блюдом русской кухни уже едва ли не половину тысячелетия, - изначально так называли любую похлебку, но позже название закрепилось только за супами, заправленными капустой.

Если Вам не по душе русская кухня, попробуйте приготовить потрясающий итальянский суп с цветной капустой по этому рецепту.

Обычно щи готовят с белокочанной квашеной капустой, реже используют щавель или репу, но мы предлагаем попробовать разнообразить блюдо цветной капустой.

Кроме того, для супа понадобится мясо на кости, немного других овощей и специальные приправы, которые помогут максимально раскрыть вкус блюда.

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Полный список продуктов и рецепт щей с цветной капустой с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусного и полезного салата с пекинской капустой.

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