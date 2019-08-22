Рецепт очень вкусного блюда с квашеной капустой

Очень полезный салат из овощей – винегрет – является по истине культовым блюдом.

Есть много способов приготовления винегрета, но самым вкусным и витаминным заслуженно считается рецепт с добавлением квашеной капусты.

Винегрет в славянской кухне появился в 19 веке. Єто вариация немецкого или скандинавского блюда с аналогичными ингредиентами, но наши хозяйки убрали из него рыбную составляющую – сельдь.

Винегрет в традиционном варианте популярен с начала 20 века, и, похоже, его никогда не перестанут любить.

О том, как приготовить этот классический вкуснейший салат читайте по ссылке: Винегрет с квашеной капустой.

Винегрет с квашеной капустой

Если же вы желаете отведать оригинальный скандинавский вариант подобного салата, предлагаем приготовить винегрет с селедкой.

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