Рецепт очень вкусного блюда с квашеной капустой

Очень полезный салат из овощей – винегрет – является по истине культовым блюдом.
Есть много способов приготовления винегрета, но самым вкусным и витаминным заслуженно считается рецепт с добавлением квашеной капусты.
Винегрет в славянской кухне появился в 19 веке. Єто вариация немецкого или скандинавского блюда с аналогичными ингредиентами, но наши хозяйки убрали из него рыбную составляющую – сельдь.
Винегрет в традиционном варианте популярен с начала 20 века, и, похоже, его никогда не перестанут любить.
О том, как приготовить этот классический вкуснейший салат читайте по ссылке: Винегрет с квашеной капустой.
Винегрет с квашеной капустой
Если же вы желаете отведать оригинальный скандинавский вариант подобного салата, предлагаем приготовить винегрет с селедкой.
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