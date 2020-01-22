Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

В холодное время года как нельзя более уместны и приятны сытные горячие супы почти на любой из приемов пищи.

FoodOboz предлагает рецепт отличного сливочного супа.

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Отмечается, что неповторимый нежный вкус блюду дают обычные сливки и сливочное масло, в то время как остальные ингредиенты просто дополняют его, - курица является белковой составляющей, а овощи и специи добавляют пикантности и клетчатки.

В итоге такой суп хорошо насыщает и согревает даже в самый пасмурный и холодный день.

При этом, для этого приготовления нужно всего около получаса времени.

Смотрите весь список продуктов и пошаговый рецепт сливочного супа с фото по этой ссылке.

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