Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

В холодное время года как нельзя более уместны и приятны сытные горячие супы почти на любой из приемов пищи.
FoodOboz предлагает рецепт отличного сливочного супа.
Отмечается, что неповторимый нежный вкус блюду дают обычные сливки и сливочное масло, в то время как остальные ингредиенты просто дополняют его, - курица является белковой составляющей, а овощи и специи добавляют пикантности и клетчатки.
В итоге такой суп хорошо насыщает и согревает даже в самый пасмурный и холодный день.
При этом, для этого приготовления нужно всего около получаса времени.
Смотрите весь список продуктов и пошаговый рецепт сливочного супа с фото по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт самой вкусной тыквенной каши.
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