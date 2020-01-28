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Рецепт нежнейших драников с творогом, которые покорят всех

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Трудно найти человека, который бы не любил правильно приготовленные драники.

Но FoodOboz предлагает сделать их еще лучше, добавив творога.

Новости
Рецепт идеального блюда на ужин на скорую руку

Отмечается, что драники сами по себе вкусные, но их трудно назвать полезными: картофельный крахмал, мука, жарка на масле, приличная калорийность за счет уймы углеводов, - в итоге блюдо становится сомнительной подпиткой для организма.

Но можно пожарить оладушки, снизив количество масла до минимума, взять для них цельнозерновую муку и добавить творога. В таком случае они не только станут вкуснее, но и лучше усвоятся пищеварительной системой.

Смотрите простой пошаговый рецепт драников с творогом с фотографиями процесса приготовления блюда по этой ссылке.

Рецепт нежнейших драников с творогом, которые покорят всех

Напомним, ранее FoodOboz публиковал самый простой рецепт вкуснейших вареников с творогом.

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