Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт невероятно вкусной скумбрии в томатном соусе

569
Читать материал на украинском

Трудно придумать более сбалансированный и питательный вариант ужина, нежели тушеная рыба.

FoodOboz предлагает рецепт скумбрии в томатном соусе.

Новости
Рецепт потрясающего и оригинального блюда из тыквы

Отмечается, что скумбрия является источником незаменимых аминокислот и микроэлементов, которые сложно найти в других продуктах, но они жизненно необходимы для полноценной работы организма.

Вместе с лимоном и томатным соусом рыба приобретает очень нежный и сочный вкус, при этом, минимальное количество костей в блюде сделает его любимым даже у самых привередливых гостей.

Полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт скумбрии в томатном соусе смотрите по этой ссылке.

Рецепт невероятно вкусной скумбрии в томатном соусе

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающей скумбрии, запеченной с овощами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы