Рецепт невероятно вкусной скумбрии в томатном соусе

Трудно придумать более сбалансированный и питательный вариант ужина, нежели тушеная рыба.

FoodOboz предлагает рецепт скумбрии в томатном соусе.

Новости Рецепт потрясающего и оригинального блюда из тыквы

Отмечается, что скумбрия является источником незаменимых аминокислот и микроэлементов, которые сложно найти в других продуктах, но они жизненно необходимы для полноценной работы организма.

Вместе с лимоном и томатным соусом рыба приобретает очень нежный и сочный вкус, при этом, минимальное количество костей в блюде сделает его любимым даже у самых привередливых гостей.

Полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт скумбрии в томатном соусе смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающей скумбрии, запеченной с овощами.

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