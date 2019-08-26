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Рецепт невероятно вкусного мясного блюда с кабачками

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В летний сезон нет ничего вкуснее, чем сытная тушеная курочка с полезными молодыми кабачками.

Несмотря на то, что это блюдо является почти диетическим, оно невероятно вкусное.

Сочетание курятины с кабачками и другими овощами со специями – просто идеальный тандем вкусов и ароматов.

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Кроме того, в кабачках содержится бета-каротин (он полезен для кожи и волос) также в нем есть масса нужных организму микроэлементов, в частности - калий, кальций, железо, магний.

Поэтому блюда из кабачков обязательно должны быть в рационе любого человека.

О том, как приготовить это очень вкусное блюдо с кабачками и мясом, читайте по этой ссылке.

Кабачки с курицей

Кабачки с курицей

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