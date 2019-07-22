Рецепт настоящей абхазской аджики

Пастообразную остро-пряную приправу из перца и чеснока в грузинской Абхазии называют "апырпыл-джика", а также "аджиктцаца" что означает "соль с перетертыми перцами".

У абхазской аджики очень интересная история, существует легенда, что хозяева отар овец, отправляя своих животных на пастбища, давали чабанам соль для подкорма животных. А чтобы чабаны не съедали недешевую тогда соль сами, ее смешивали со жгучим перцем.

Но чабаны стали добавлять в перечную соль чеснок, орехи и специи, и таким образом изобрели легендарный соус.

Для классической абхазской аджики понадобится немного ингредиентов: красный горький перец, сухая кинза, грецкие орехи (по желанию), чеснок, хмели-сунели и соль крупного помола.

Хранится такая аджика в сыром виде и не нуждается в стерилизации.

Детальный пошаговый рецепт настоящей аджики ищите по этой ссылке.

Важная информация: в абхазской аджике нет помидоров, болгарского перца, уксуса, сахара, растительного масла, яблок и моркови.

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