Рецепт изысканного салата "Тиффани" с фото на праздник

Новогодние и любые другие праздничные застолья отлично украсит легкий и изысканный салат "Тиффани".

FoodOboz предлагает Вам классический рецепт приготовления этого блюда.

На данный момент точно неизвестно, откуда и когда появился этот салат, две самые популярные версии связывают его с "Завтраком у Тиффани" и предполагают, что Тиффани могла назваться девушка, которая впервые выложила рецепт в сеть.

Набирать популярность блюдо начало даже менее 20 лет назад, но уже нашло своих поклонников по всему миру. Более того, кулинары на все лады успели переиначить исходный рецепт под свой вкус, ввиду чего уже есть десятки рецептов приготовления.

Мы предлагаем использовать куриную грудку, яйца, орехи, молочные продукты и, конечно же, виноград.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления салата "Тиффани" с фото процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить очень вкусный праздничный салат с курицей и грибами.

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