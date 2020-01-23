Рецепт чудесных творожных пончиков на скорую руку

Аппетитные сладкие пончики с румяной хрустящей корочкой получаются из самых простых продуктов.

На замешивание теста понадобятся считанные минуты, останется поджарить наши пончики в рафинированном растительном масле.

Готовая выпечка – чудесный десерт к чаю и кофе. А дети любят уплетать такие пончики с молоком.

Подавать готовый десерт можно с медом, шоколадом, сметаной, джемом, или просто присыпав сахарной пудрой.

Рецепт блюда от FoodOboz читайте по ссылке: Творожные пончики в панировке.

Творожные пончики в панировке

Ранее FoodOboz публиковал:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!