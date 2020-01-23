Рецепт чудесных творожных пончиков на скорую руку

Аппетитные сладкие пончики с румяной хрустящей корочкой получаются из самых простых продуктов.
На замешивание теста понадобятся считанные минуты, останется поджарить наши пончики в рафинированном растительном масле.
Готовая выпечка – чудесный десерт к чаю и кофе. А дети любят уплетать такие пончики с молоком.
Подавать готовый десерт можно с медом, шоколадом, сметаной, джемом, или просто присыпав сахарной пудрой.
Рецепт блюда от FoodOboz читайте по ссылке: Творожные пончики в панировке.
Творожные пончики в панировке
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