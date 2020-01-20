Рецепт ароматного бюджетного печенья на скорую руку

Самым простым способом побаловать себя и своих близких чем-то вкусненьким к чаю является разномастное печенье.
FoodOboz предлагает рецепт быстрого и вкусного печенья с изюмом.
Отмечается, что для этой выпечки нужен минимум бюджетных ингредиентов, и почти все они наверняка найдутся на любой кухне - главное, заранее позаботиться о наличии изюма в загашниках.
Печенье очень простое в приготовлении, не требует долгого стояния перед плитой, но имеет потрясающий аромат и нежный вкус. Так, оно может стать палочкой-выручалочкой в ленивые вечера или на случай неожиданного прихода гостей.
Смотрите весь список продуктов и пошаговый рецепт печенья с изюмом по этой ссылке.
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