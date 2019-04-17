"Игра престолов 8": с какой едой ассоциируются главные герои

Главных героев сериала "Игра престолов", 8 сезон которого стартовал на днях, сассоциировали с едой.

В частности, такую раскладку представила колумнист издания Spoon University Оливия Маттясовски.

Итак, Дейенерис у нее ассоциируется со стейком.

По задумке Оливии, изначально она хотела написать что-то вроде драконьего мяса или сердца лошади. Но вот, к сожалению, драконов ведь не существует, а сердце лошади точно никто есть не станет. Остановилась на огромном и сочном стейке, что вполне принимается как альтернатива вышеперечисленным сердцу лошади и мясу дракона.

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Джоффри – саннакчи

Если вы решите погуглить самое отвратительное блюдо, то наверняка одним из первых в списке будет именно саннакчи. Это блюдо, которое едят в Корее, готовят его из живых кальмаров с кунжутным маслом. Согласитесь, звучит противно. Так все думают и о Джоффри, что в принципе заслуженно.

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Тирион Ланнистер – пиво

Вы, наверное, удивитесь – почему не вино? Ведь в сериале Тирион пил только вино. Оливия считает, что пиво должен получить тот, кто проявил себя как босс, а это и есть Тирион.

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Бриенна Тарт – салат латук

Да, Бриенна хорошая и всем нравится, но давайте откровенно – она просто не такая захватывающая как все остальные персонажи. Тот же салат латук, вы знаете, что он полезен для вас, но просто не хотите его есть.

Читайте больше рецептов блюд из зелени.

Пес – курица

Многие изначально недооценили Пса. По мнению Оливии – напрасно. Все мы помним, как он помог Арье и превратился-таки в положительного персонажа. Как курица, которую многие упускают из виду. Вы можете приготовить её миллионами разных способов, это дешево, легко и она всегда потрясающая на вкус.

Больше рецептов блюд из курицы на нашем сайте.

Игритт – вяленая говядина

Это явно блюдо не на каждый день. Но тем не менее вяленая говядина вызывает привязанность. И её хочется всё больше и больше, но злоупотреблять не стоит, если не хотите проблем с желудком.

Больше рецептов блюд из говядины на нашем сайте.

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