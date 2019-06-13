Джейми Оливер показал, как готовит фирменные бутерброды

Всемирно известный английский повар, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер предложил 4 вида полезных и вкусных бутербродов для быстрого и сытного перекуса.

Легкие рецепты полезных закусок с фотографиями он опубликовал на своей странице в Instagram и получил десятки тысяч лайков от благодарных подписчиков. Для предложенных бутербродов Джейми Оливер взял два ломтика цельнозернового хлеба и два тоста из белой муки.

Джейми Оливер

Первый бутерброд - яйцо пашот, перец чили и порезанный авокадо на кусочке цельнозернового хлеба. Как приготовить яйцо пашот читайте по этой ссылке.

Бутерброд с яйцом и авокадо

Второй бутерброд – хрустящая панчетта на белом поджаристом тосте с размягченным авокадо и листочками зеленого базилика. Панчетта - это итальянский бекон, а точнее - вяленая свиная грудинка, нарезанная кубиками или тонкими ломтиками. Джейми Оливер для своего бутерброда кусочки Панчетты поджарил до хруста. Конечно, ее можно заменить обычным беконом с рынка или из супермаркета.

Бутерброд с панчеттой и авокадо

Третий бутерброд – помидор, ветчина, сыр и половина небольшого авокадо с базиликом на ломтике белого хлеба.

Бутерброд с авокадо, помидором и ветчиной

Четвертый бутерброд – рыбный на цельнозерновом хлебе. Кусочки авокадо и мягкий сыр выложены на копченый лосось и приправлены цедрой лимона. Копченый лосось можно заменить на обычный соленый.

Бутерброд с лососем, авокадо и мягким сыром

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