Президент МАН о назначении Лисового министром: он сможет реализовать необходимые реформы

По представлению Кабинета Министров Верховная Рада утвердила Оксена Лисового на должность министра образования и науки. За кандидатуру нового руководителя МОН проголосовали 313 народных депутатов.

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До назначения в правительство Оксен Лисовый работал директором Малой академии наук Украины (МАН) дистанционно, поскольку с началом полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем на фронт, где защищал государство в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Эксперты с оптимизмом оценивают нового руководителя МОН, опираясь на его предыдущий опыт работы в Малой академии наук Украины (МАН), ведь за 19 лет на должности директора учреждения Лисовый совместно с президентом МАН Станиславом Довгим воплотил в жизнь много очень важных научно-образовательных проектов. За это время МАН стала признанным лидером в сфере научного образования.

Так, команда МАН смогла получить для Украины официальную лицензию на проведение Всемирной олимпиады Genius Olympiad для украинских учеников. МАН впервые в Украине создала сеть Музеев науки с интерактивными экспонатами и образовательными программами для юных украинцев.

Организована образовательная диджитал-платформа для популяризации образования и науки, которая объединяет медиа, видеопроекты, подкасты, онлайн-курсы и издательство научно-популярной литературы "Малая академия". МАН основала Ukrainian Future – бизнес-инкубатор МАН для поддержки молодых стартаперов. Сегодня МАН имеет 129 официальных партнеров в 35 странах мира, в частности ЮНЕСКО, UNICEF, UNFPA, CERN, NASA, Argon.

По словам президента МАН Станислава Довгого, Оксен Лисовый – опытный специалист и человек с системой ценностей и приоритетов, которые вызывают уважение. Коллектив МАН сожалеет, что Лисовый оставляет работу в академии, и вместе с тем гордится его новым назначением.

"Искренне желаю Оксену справиться с высокой ответственностью в это непростое время. Верю, что он сможет реализовать необходимые для украинского образования реформы", – подытожил Станислав Довгий.